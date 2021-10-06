Переговоры по СВПД в Вене будут скоро возобновлены - глава МИД Ирана

Переговоры по восстановлению СВПД в Вене будут возобновлены в скором времени, сообщил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Что касается продолжения переговоров в Вене, мы с господином Лавровым провели соответствующие консультации. Я сделал акцент, что мы сейчас финализируем наши консультации на этот счёт, и в скором времени восстановим наши переговоры в Вене", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с российским коллегой.

Он подчеркнул, что Тегеран рассчитывает на то, что "противоположные стороны примут серьезные решения и покажут истинные намерения по обеспечению прав и интересов народа Ирана в рамках договоренности по ядерному вопросу".

"Исламская республика выступает за логику, за диалог, за переговоры, но переговоры, которые должны привести к результату и обеспечили бы права нашего народа в Иране", - добавил глава МИД Ирана, отметив, что все стороны в результате переговоров должны вернуться к выполнению своих обязательств.