Тегеран надеется на скорую встречу президентов России и Ирана в одной из столиц - глава иранского МИД

Лидеры РФ и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси могут провести встречу в одной из столиц в скором будущем, заявил в среду глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В не очень далеком будущем мы надеемся, что наши президенты в одной из столиц могли бы провести встречу. Это наша договоренность на эту тему", - сказал он на пресс-конференции в Москве.