Тегеран готов в любое время принять главу МАГАТЭ - глава МИД Ирана

Иран готов к визиту главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в любое время, однако возмущен отсутствием реакции организации на акт саботажа в Кередже, заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы в любое время, когда господин Гросси хотел бы приехать к нам для отслеживания своих технических вопросов, приветствовали бы такое решение", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции.
"Но то, что МАГАТЭ по террористическому акту, который произошел в Кередже, мы сетовали на это, и тем, что господин Гросси хотел бы отслеживать некоторые политические цели сторон, мы недовольны", - добавил он.
По словам главы МИД, визит Гросси с технической миссией с соблюдением требований и правил Иран бы приветствовал, в ходе такого визита будет организована встреча главы МАГАТЭ с иранским коллегой.
В июне иранские СМИ сообщали, что службам безопасности удалось помешать акту саботажа против одного из объектов Организации по атомной энергии Ирана - в Кередже в провинции Альборз на северо-западе страны недалеко от Тегерана.
По различным данным, в нападении были задействованы один или нескольких небольших беспилотников.
Газета The New York Times отмечала со ссылкой на источники, что этот объект Организации по атомной энергии Ирана является одним из иранских центров производства самых современных центрифуг по обогащению урана.
Источник в американской разведке рассказал изданию, что этот объект был в списке возможных целей для ударов Израиля, который он представил в начале 2020 года администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа.
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