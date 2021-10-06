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06.10.2021 16:45

Обновлено мобильное приложение atb360

Государственный Azer Turk Bank продолжает совершенствовать свою деятельность для обеспечения удобства клиентов.

Банк добавил новые функции в обновленное, современное, безопасное и удобное в использовании мобильное приложение atb360, используемое клиентами.

Физические лица, которые не являются клиентами банка, загрузив приложение, могут бесплатно заказать карту atb card со сроком обслуживания в 3 года.

Кроме того, через мобильное приложение клиенты смогут получить подробную информацию об истории транзакций (кэшбэк, проценты по остаткам на счетах и ​​т. д.), а также информацию о сети обслуживания Банка.

Пользователи смогут зарегистрироваться в приложении не только по номеру мобильного телефона, но теперь также - введя FIN-код и данные карты.

Также, в приложении появилась возможность оставлять комментарии во время внутрибанковских переводов с карты на карту.

Отметим, что приложение atb360 можно загрузить на мобильный телефон в App Store или Google Play.

Получить дополнительную информацию можно посетив https://atb.az/, официальные корпоративные страницы Azer Turk Bank в социальных сетях, написав в WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр по номеру (012) 945.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]