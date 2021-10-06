Торгово-экономическим отношениям Москвы и Тегерана необходим скачок - глава МИД Ирана

Москва и Тегеран ведут консультации по новому двустороннему документу, который, как предполагается, должен стать основой долгосрочного стратегического сотрудничества двух стран, заявил в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы договорились о том, что в ближайшем будущем будем обсуждать документ о стратегическом сотрудничестве между нашими странами. Это будет новая "дорожная карта" двусторонних отношений, которая будет основой нашего долгосрочного сотрудничества", - сказал Абдоллахиан по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
По словам иранского министра, его "беседа с господином Лавровым была прорывной", в ходе неё была "подчеркнута перспектива дальнейшего развития связей в области культуры, туризма, обороны, а также в сфере безопасности и по политической линии".
"Тем не менее, по экономике и торговле нам предстоит долгий путь. У нас есть много возможностей, и по этим направлениям необходимо совершить скачок и прорыв, мы должны достичь увеличения товарооборота между нашими странами", - отметил Абдоллахиан.
При этом иранский министр подчеркнул, что "скачок в отношениях будет нереализуем, если мы не устраним препятствия на этом пути".
"Мы должны эти препятствия идентифицировать и снять", - добавил Абдоллахиан.
Он добавил, что в Тегеране "придают большое значение деятельности иранских предпринимателей" и в этом контексте сообщил, что в настоящий момент Иран достиг уровня 70% вакцинированных от коронавируса.
"Нет препятствий для приезда наших предпринимателей в Россию и их дальнейшей нормальной деятельности", - заявил Абдоллахиан.
В июне этого года в Иране состоялись президентские выборы, победу на которых одержал консерватор Ибрахим Раиси, который затем сформировал новое иранское правительство.
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