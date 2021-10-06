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Дальнее зарубежье 06.10.2021 16:55

В Австрии прошли обыски в офисах правящей партии

В Австрии сотрудники прокуратуры обыскали офисы правящей Народной партии, которую возглавляет канцлер Себастьян Курц, сообщают европейские СМИ.

Заместитель генерального секретаря партии Габи Шварц подтвердила, что прокуратура действительно совершила обыски. По ее словам, "обвинения были выдвинуты в связи с событиями, которые произошли пять лет назад", а сами рейды были проведены "демонстративно". Она не уточнила, кто именно в партии находится под следствием.

По данным издания Die Presse, рейды также провели и в канцелярии, и они касались нескольких соратников Курца по партии.

Газета сообщила, что обыски были связаны с предполагаемыми обвинения в коррупции при публикации рекламы и опросов в ежедневнике Oesterreich.

Второй срок Курца на посту канцлера Австрии начался в январе 2020 года, его партия состоит в коалиции с "зелеными".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, КУРЦ, ПАРТИЯ, ОБЫСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]