В Австрии прошли обыски в офисах правящей партии

В Австрии сотрудники прокуратуры обыскали офисы правящей Народной партии, которую возглавляет канцлер Себастьян Курц, сообщают европейские СМИ.
Заместитель генерального секретаря партии Габи Шварц подтвердила, что прокуратура действительно совершила обыски. По ее словам, "обвинения были выдвинуты в связи с событиями, которые произошли пять лет назад", а сами рейды были проведены "демонстративно". Она не уточнила, кто именно в партии находится под следствием.
По данным издания Die Presse, рейды также провели и в канцелярии, и они касались нескольких соратников Курца по партии.
Газета сообщила, что обыски были связаны с предполагаемыми обвинения в коррупции при публикации рекламы и опросов в ежедневнике Oesterreich.
Второй срок Курца на посту канцлера Австрии начался в январе 2020 года, его партия состоит в коалиции с "зелеными".
Представители политических партий Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Штат аппарата Минсельхоза сократился, AKIA – увеличился
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Садаракского района НАР
Фон дер Ляйен хватит Норвегию за наращивание поставок газа, надеется, что другие последуют этому примеру
Процесс сертификации "Северного потока 2" в ФРГ пока не завершен - Меркель
Поставки азербайджанского газа в Европу в 2021г составят до 8 млрд кубометров - IEA
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из ФРГ и США, изучавшие органокатализ
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам
Обновлено мобильное приложение atb360
273 млн. манатов в поддержку предпринимателям от AccessBank и Фонда Развития Предпринимательства
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии