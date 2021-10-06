Спикер парламента Грузии обещает проконтролировать количество посетителей Саакашвили в тюрьме: не гостиница

Количество посетителей находящегося в Руставской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет контролироваться, заявил спикер парламента Грузии Каха Кучава журналистам.

"Мы говорим о пенитенциарной системе, а не гостинице. Ежедневно на посещение Саакашвили в камере в тюремную администрацию обращаются 10-15 человек. Я решаю, скольким входить к Саакашвили, исходя из норм безопасности и пенитенциарных правил. Я не говорю, что с завтрашнего дня буду всем отказывать, но число посетителей в день будет контролироваться", - сказал Кучава.

Он добавил, что Саакашвили в тюрьме могут в любое время посещать адвокаты и члены семьи.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.