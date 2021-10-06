Спикер парламента Грузии обещает проконтролировать количество посетителей Саакашвили в тюрьме: не гостиница

Количество посетителей находящегося в Руставской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет контролироваться, заявил спикер парламента Грузии Каха Кучава журналистам.
"Мы говорим о пенитенциарной системе, а не гостинице. Ежедневно на посещение Саакашвили в камере в тюремную администрацию обращаются 10-15 человек. Я решаю, скольким входить к Саакашвили, исходя из норм безопасности и пенитенциарных правил. Я не говорю, что с завтрашнего дня буду всем отказывать, но число посетителей в день будет контролироваться", - сказал Кучава.
Он добавил, что Саакашвили в тюрьме могут в любое время посещать адвокаты и члены семьи.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.
Представители политических партий Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Штат аппарата Минсельхоза сократился, AKIA – увеличился
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Садаракского района НАР
Фон дер Ляйен хватит Норвегию за наращивание поставок газа, надеется, что другие последуют этому примеру
Процесс сертификации "Северного потока 2" в ФРГ пока не завершен - Меркель
Поставки азербайджанского газа в Европу в 2021г составят до 8 млрд кубометров - IEA
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из ФРГ и США, изучавшие органокатализ
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам
Обновлено мобильное приложение atb360
273 млн. манатов в поддержку предпринимателям от AccessBank и Фонда Развития Предпринимательства
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии