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Регион 06.10.2021 17:15

Спикер парламента Грузии обещает проконтролировать количество посетителей Саакашвили в тюрьме: не гостиница

Количество посетителей находящегося в Руставской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будет контролироваться, заявил спикер парламента Грузии Каха Кучава журналистам.

"Мы говорим о пенитенциарной системе, а не гостинице. Ежедневно на посещение Саакашвили в камере в тюремную администрацию обращаются 10-15 человек. Я решаю, скольким входить к Саакашвили, исходя из норм безопасности и пенитенциарных правил. Я не говорю, что с завтрашнего дня буду всем отказывать, но число посетителей в день будет контролироваться", - сказал Кучава.

Он добавил, что Саакашвили в тюрьме могут в любое время посещать адвокаты и члены семьи.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ТЮРЬМА, ПОСЕТИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]