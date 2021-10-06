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Внутренняя политика 06.10.2021 17:12

Президент Алиев назначил нового главу ИВ Садаракского района НАР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Махиру Аднаеву главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Распоряжение о назначении Аднаевой опубликовано на сайте президента Азербайджана.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, ИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]