Президент Алиев назначил нового главу ИВ Садаракского района НАР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Махиру Аднаеву главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Распоряжение о назначении Аднаевой опубликовано на сайте президента Азербайджана.
Э.Шафиев
Фон дер Ляйен хватит Норвегию за наращивание поставок газа, надеется, что другие последуют этому примеру
Процесс сертификации "Северного потока 2" в ФРГ пока не завершен - Меркель
Поставки азербайджанского газа в Европу в 2021г составят до 8 млрд кубометров - IEA
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз вакцины Pfizer
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из ФРГ и США, изучавшие органокатализ
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
Переговоры по СВПД в Вене будут скоро возобновлены - глава МИД Ирана
В Москве и Тегеране заинтересованы в скорейшей организации производства "Спутника V" в Иране - Лавров
Мэр Одессы стал подозреваемым в рамках расследования преступных действий по завладению земельными участками - генпрокурор
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам
Обновлено мобильное приложение atb360
273 млн. манатов в поддержку предпринимателям от AccessBank и Фонда Развития Предпринимательства
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии