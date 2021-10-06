Представители политических партий Азербайджана и Армении провели встречу в Вене, сообщил депутат парламента Азербайджана, глава азербайджанской общины Карабахского региона страны Турал Гянджалиев.

«Мы провели встречу (в Вене – ИФ) с представителями политических партий Армении, организованную аналитическим центром Австрии и государственными учреждениями этой страны. На встрече я подчеркнул важность постконфликтного урегулирования и строительства мира», - написал Гянджалиев в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев