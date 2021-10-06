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Внешняя политика 06.10.2021 17:46

Представители политических партий Азербайджана и Армении провели встречу в Вене

Представители политических партий Азербайджана и Армении провели встречу в Вене, сообщил депутат парламента Азербайджана, глава азербайджанской общины Карабахского региона страны Турал Гянджалиев.

«Мы провели встречу (в Вене – ИФ) с представителями политических партий Армении, организованную аналитическим центром Австрии и государственными учреждениями этой страны. На встрече я подчеркнул важность постконфликтного урегулирования и строительства мира», - написал Гянджалиев в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАРТИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]