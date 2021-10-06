Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что процесс сертификации в Германии газопровода "Северный поток 2" пока не завершен.
"Идет процесс сертификации. Он пока не завершен", - сказала Меркель в среду, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Западные Балканы в Словении, ее цитирует Spiegel.
Ранее во вторник руководитель пресс-службы германского Федерального сетевого агентства Фите Вульф сообщил "Интерфаксу", что все технические предпосылки для запуска "Северного потока 2" выполнены.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Ранее в "Газпроме" говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году. Потенциально по ней может быть поставлено в Европу до конца года 5,6 млрд куб. м газа, оценили в российской компании.
В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.
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