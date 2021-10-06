Фон дер Ляйен хватит Норвегию за наращивание поставок газа, надеется, что другие последуют этому примеру

Норвегия наращивает поставки газа в ЕС, другие страны, возможно, последуют ее примеру, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Один из наших поставщиков, Норвегия, наращивает поставки. Она подает отличный пример, и, возможно, другие поставщики поступят таким же образом", - заявила она на пресс-конференции в Словении, комментируя высокие цены на газ в ЕС.
Говоря о причинах роста цен на энергоносители, фон дер Ляйен подчеркнула, что "нам нужно посмотреть все цифры, оценить все факторы".
Со своей стороны, председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что причин для роста цен много. В частности, он назвал рост спроса на газ в Китае, технические проблемы у ряда поставщиков газа для ЕС - "в Норвегии, а также в России". Еще одной причиной Мишель считает "уровень добычи в России".
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.
Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.
Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".
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