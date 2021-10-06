В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 009 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 488,213 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 826 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 611.
От COVID-19 вылечились 468,421 тыс. (+1 тыс. 378 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 181 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 828 тестов на коронавирус против 10 тыс. 201 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 912,156 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
Представители политических партий Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Штат аппарата Минсельхоза сократился, AKIA – увеличился
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Садаракского района НАР
Путин: Европа пытается бороться за углеродную нейтральность за счет России, но мы надеемся выстроить диалог
ТМК и Weatherford будут сотрудничать в сфере нефтесервисных услуг
Путин: решения по развитию ТЭК в РФ должны быть взвешенными, с учетом горизонта двух-трех десятилетий
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
США и Россия разделяют интерес в возрождении международного соглашения по иранскому атому - Блинкен
Украина просит поддержки стран НАТО в сохранении 45 млрд куб м транзита газа
Грузия намерена максимально использовать потенциал транспортного коридора "Европа-Азия" - министр
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам
Обновлено мобильное приложение atb360
273 млн. манатов в поддержку предпринимателям от AccessBank и Фонда Развития Предпринимательства
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии