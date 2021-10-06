В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 009 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 488,213 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 826 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 611.

От COVID-19 вылечились 468,421 тыс. (+1 тыс. 378 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 181 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 828 тестов на коронавирус против 10 тыс. 201 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 912,156 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева