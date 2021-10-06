Блинкен надеется, что Россия не будет использовать энергоресурсы как рычаг давления на Европу

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Россия не будет использовать поставки ее энергоресурсов как рычаг для давления на страны Европы.

"Надеюсь, Россия не будет использовать энергетику для оказания давления на Европу", - приводит его слова в среду агентство Bloomberg.

По словам главы Госдепа, высокие цены на энергоносители в мире - иллюстрация того, что странам следует переходить на новые, более современные источники энергии.

Такое заявление Блинкен сделал на фоне обсуждения в последние недели в ЕС того, по каковы причины сильного повышения цен на газ.

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на стоимостиакций"Газпрома".