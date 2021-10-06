Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9694 RUR   0.0234 GBR   2.3124 TRY   0.1913

Цена на нефть

05.10 $/bbl   WTI 78.93 1.31 Brent 82.56 1.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.10.2021 19:18

Блинкен надеется, что Россия не будет использовать энергоресурсы как рычаг давления на Европу

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Россия не будет использовать поставки ее энергоресурсов как рычаг для давления на страны Европы.

"Надеюсь, Россия не будет использовать энергетику для оказания давления на Европу", - приводит его слова в среду агентство Bloomberg.

По словам главы Госдепа, высокие цены на энергоносители в мире - иллюстрация того, что странам следует переходить на новые, более современные источники энергии.

Такое заявление Блинкен сделал на фоне обсуждения в последние недели в ЕС того, по каковы причины сильного повышения цен на газ.

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на стоимостиакций"Газпрома".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]