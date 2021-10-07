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Экология 07.10.2021 12:14

Турция ратифицировала Парижское соглашение по климату

Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, сообщает в среду информационное агентство "Анадолу".

Законопроект был принят в преддверии Всемирного климатического форума в Глазго, запланированный на 31 октября - 12 ноября.

Ранее законопроект был одобрен Комитетом по иностранным делам парламента Турции.

Турция была одной из первых стран, подписавших Парижское соглашение в 2016 году, однако долго не принимала решение о его ратификации.

Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2°C.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КЛИМАТ, СОГЛАШЕНИЕ, РАТИФИКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]