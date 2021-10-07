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В Австралии приветствовали решение о возвращении посла Франции в Канберру

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение Франции вернуть своего посла в Канберру на фоне напряженности в отношениях между странами из-за ситуации с контрактом по подлодкам, сообщает телеканал "9 News".

Он добавил, что ждет возможности "продвигать дальше" сотрудничество Австралии и Франции. "Отношения Австралии и Франции намного больше, чем просто контракт", - сказал он.

По словам Моррисона, между Австралией и европейскими компаниями, в том числе французскими, в настоящее время заключено контрактов на $32 млрд. "Они - в наших интересах, но и в интересах Франции", - указал он.

Глава МИД Австралии Марис Пейн со своей стороны также отметила, что Франция - это "важнейший партнер". "Возвращение посла - это шаг, который мы приветствуем", - добавила она.

Ранее министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на слушаниях в Национальном собрании подтвердил, что французский посол вернется в Канберру, но точную дату его возвращения не указал. По словам главы французского МИД, это будет сделано с двумя целями - "пересмотреть условия отношений" и "защитить интересы Франции".

Франция отозвала своего посла из Австралии на фоне обострения отношений из-за отказа Канберры от контракта на французские подлодки. Ранее президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.

Это вызвало резкую негативную реакцию Франции, которую поддержал Евросоюз.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОСОЛ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]