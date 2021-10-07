Бакинский филиал Bank Melli Iran сократил за 9 месяцев активы на 7,7%, прибыль – увеличил на 7,3%

Бакинский филиал «Bank Melli Iran» (Национальный банк Ирана) сократил в январе-сентябре 2021 года активы на 7,7% - до 86 млн 486,153 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в филиале банка.
При этом кредитный портфель по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года вырос на 90,3% - до 9 млн 937,067 тыс. манатов.
В структуре активов наибольший удельный вес имеют наличные средства и корреспондентские счета в других банках – 53 млн 81,523 тыс. манатов (спад по сравнению с показателем на 31 декабря 2020г на 4,2% - ИФ), инвестиционные ценные бумаги – 15 млн 662,547 тыс. (спад на 30,2%).
Обязательства банка на 30 сентября равны 48 млн 143,515 тыс. манатов (спад на 14,5%). Обязательства перед финансовыми институтами за отчетный период сократились на 22,9% – до 20 млн 174,658 тыс. манатов, клиентские счета - на 8,1%, до 9 млн 831,512 тыс. Манатов, субординированный долг – на 5,6% - до 17 млн 751,6 тыс. манатов.
Капитал банка на конец сентября равен 38 млн 342,638 тыс. манатов (рост на 2,6%), уставный капитал – 73 млн 611 тыс. 171,44 манатов (не изменился).
Суммарный убыток на 30 сентября 2021 года оценивается в 35 млн 268,533 тыс. манатов (спад с начала года на 2,7%).
Чистая прибыль бакинского филиала «Bank Melli Iran» (Национальный банк Ирана) по итогам 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросла на 7,3% - до 963,855 тыс. манатов.
Бакинский филиал Bank Melli Iran действует с 1993 года.
Х.Насирзаде
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