Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9646 RUR   0.0235 GBR   2.3097 TRY   0.1917

Цена на нефть

06.10 $/bbl   WTI 77.43 -1.50 Brent 81.08 -1.48

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.10.2021 12:39

США рассматривают возможность продажи нефти из стратегического резерва, стремясь сдержать рост цен

США рассматривают "все возможности" для того, чтобы успокоить нефтяной рынок и сдержать рост цен, в том числе продажу нефти из стратегического резерва, заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.

"Этот инструмент обсуждается", - сказала Грэнхолм в ходе проводимого Financial Times саммита Energy Transition Strategies в среду.

Она также не исключила возможности введения запрета на экспорт нефти из США.

"Мы не прибегали к этому, однако это также один из инструментов", - отметила Грэнхолм.

Средняя цена бензина на заправочных станциях в США достигла уровня в $3,19 за галлон, что является максимумом за семь лет. Белый дом опасается, что скачок цен на бензин отрицательно повлияет на политические перспективы правительства перед промежуточными выборами в США, которые пройдут в следующем году, пишет FT.

Стратегический нефтяной резерв США, объем которого на конец прошлой недели составлял 617,8 млн баррелей, является крупнейшим в мире и соответствует примерно месячной потребности США в нефтепродуктах.

В последний раз крупные объемы нефти из резерва продавались в 2011 году при президенте Бараке Обаме. Время от времени Конгресс одобряет продажу небольших объемов нефти из стратегического резерва, что дает правительству дополнительную выручку.

Ограничения на экспорт нефти из США были сняты законодателями в 2015 году и в настоящее время их нет.

Цена нефти WTI ранее на этой неделе достигла максимума с 2014 года на решении государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи несмотря на призывы США ускорить его в условиях повышения спроса. В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НЕФТЬ, РЕЗЕРВЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Запасы нефти в США выросли на 4,58 млн баррелей за неделю Минэнерго США продаст до 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва США ожидают сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72/барр. - EIA Сланцевые компании США несут потери, продавая нефть по ценам ниже рыночных из-за хеджевых контрактов Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г до $69/барр., в 2022г - до $67/барр В мире много добывающих мощностей - Белый дом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]