США рассматривают возможность продажи нефти из стратегического резерва, стремясь сдержать рост цен

США рассматривают "все возможности" для того, чтобы успокоить нефтяной рынок и сдержать рост цен, в том числе продажу нефти из стратегического резерва, заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.

"Этот инструмент обсуждается", - сказала Грэнхолм в ходе проводимого Financial Times саммита Energy Transition Strategies в среду.

Она также не исключила возможности введения запрета на экспорт нефти из США.

"Мы не прибегали к этому, однако это также один из инструментов", - отметила Грэнхолм.

Средняя цена бензина на заправочных станциях в США достигла уровня в $3,19 за галлон, что является максимумом за семь лет. Белый дом опасается, что скачок цен на бензин отрицательно повлияет на политические перспективы правительства перед промежуточными выборами в США, которые пройдут в следующем году, пишет FT.

Стратегический нефтяной резерв США, объем которого на конец прошлой недели составлял 617,8 млн баррелей, является крупнейшим в мире и соответствует примерно месячной потребности США в нефтепродуктах.

В последний раз крупные объемы нефти из резерва продавались в 2011 году при президенте Бараке Обаме. Время от времени Конгресс одобряет продажу небольших объемов нефти из стратегического резерва, что дает правительству дополнительную выручку.

Ограничения на экспорт нефти из США были сняты законодателями в 2015 году и в настоящее время их нет.

Цена нефти WTI ранее на этой неделе достигла максимума с 2014 года на решении государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи несмотря на призывы США ускорить его в условиях повышения спроса. В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки.