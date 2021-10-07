Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9646 RUR   0.0235 GBR   2.3097 TRY   0.1917

Цена на нефть

06.10 $/bbl   WTI 77.43 -1.50 Brent 81.08 -1.48

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.10.2021 17:37

Решение НАТО о сокращении миссии РФ подрывает перспективы возобновления диалога альянса с Россией - Песков

Решение НАТО о сокращении российской миссии практически полностью подрывают перспективы нормализации отношений России с альянсом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Намерение НАТО об отзыве аккредитации восьми сотрудников российского представительства при альянсе журналисты попросили прокомментировать Пескова в ходе его общения с представителями СМИ в четверг. Пресс-секретарю задали вопрос, как в Кремле оценивают такой шаг и что там думают относительно выдвинутых в адрес российских дипломатов обвинений в причастности к разведдеятельности.

"Очевидна противоречивость (между) заявлениями представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и реальными действиями. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО, скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал Песков.

В минувшую среду стало известно, что в НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НАТО, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


В Кремле заявляют о готовности Москвы к встрече Путина с президентом Ирана Россия не имеет никакого отношения к росту цен на газ в Европе - Песков Контракт РФ и Венгрии по поставкам газа в обход Украины не нарушает нормы международной торговли - Песков Путин и Зеленский встретятся, когда будет повестка для общения - Кремль Песков: для увеличения транзита РФ газа через Украину, Европа должна нарастить его закупки Заявления Эрдогана о непризнании Крыма российским в преддверии его визита в РФ вызывают сожаления в Кремле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]