Решение НАТО о сокращении миссии РФ подрывает перспективы возобновления диалога альянса с Россией - Песков

Решение НАТО о сокращении российской миссии практически полностью подрывают перспективы нормализации отношений России с альянсом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Намерение НАТО об отзыве аккредитации восьми сотрудников российского представительства при альянсе журналисты попросили прокомментировать Пескова в ходе его общения с представителями СМИ в четверг. Пресс-секретарю задали вопрос, как в Кремле оценивают такой шаг и что там думают относительно выдвинутых в адрес российских дипломатов обвинений в причастности к разведдеятельности.
"Очевидна противоречивость (между) заявлениями представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и реальными действиями. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО, скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал Песков.
В минувшую среду стало известно, что в НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.
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