У России есть потенциал для увеличения экспорта газа в Европу, все зависит от соответствующих запросов - Песков

У России есть возможность увеличить экспорт газа в Европу, все зависит от соответствующих запросов, действующих контрактных обязательств и коммерческих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциал есть. Все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что у России имеются альтернативные украинскому маршруты поставок газа, "которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны".