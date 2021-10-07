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ТЭК 07.10.2021 17:50

У России есть потенциал для увеличения экспорта газа в Европу, все зависит от соответствующих запросов - Песков

У России есть возможность увеличить экспорт газа в Европу, все зависит от соответствующих запросов, действующих контрактных обязательств и коммерческих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциал есть. Все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что у России имеются альтернативные украинскому маршруты поставок газа, "которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]