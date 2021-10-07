Лукашенко уверен в поддержке России для противостояния западным санкциям

Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в условиях усиления западных санкций, заявил белорусский президент.
"Слушайте, но вместе (Белоруссия и Россия - ИФ) мы можем больше. Я только что с президентом России разговаривал (телефонный разговор президентов двух стран состоялся утром 7 октября - ИФ). Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Белоруссии. Слово за нами", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
Белорусский президент в четверг провел совещание с правительством, где обсуждались возможности противостояния западным санкциям.
В качестве примера успешного противодействия санкциям он привел Россию. "Хоть санкции сами по себе являются вызовом для экономики, но это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление. Примером тому является братская Россия. Ну, закрыли, как они подумали (на Западе - ИФ). И Россия, отбросив всякие нюансы, обернулась вовнутрь, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые с середины 90-х годов были загублены", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что не драматизирует воздействие санкций на экономику Белоруссии. "Как мне премьер-министр докладывает, и в правительстве нет никакой драмы. Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать", - уверен он.
По его словам, "очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции - это уже почувствовали на себе и прибалтийские страны, и Польша, и Украина".
Лукашенко также отметил, что в условиях усиления западных санкций Белоруссия активизирует сотрудничество с Азией и Африкой. "Мы особенно внимательно смотрим на Африканский и Азиатский регионы, где живет 5,5 млрд человек - 70% населения (мира - ИФ)", - сказал он.
Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков в ходе совещания заявил, что несмотря на санкции в этом году рост белорусской экономики сохранится на уровне 3%. "Темп роста ВВП за январь - август составил 103% (то есть вырос на 3% - ИФ).По оценкам, снижения не будет", - сказал Снопков.
"В целом экономика в этом году развивается на реально качественной и сбалансированной основе", - подчеркнул он. "Экспорт товаров увеличился на 36%, белорусские предприятия принесли валютной выручки в размере $6,5 млрд. Внешнеторговое сальдо превысило $2 млрд - это рекордный показатель с 2013 года. Значительный спрос отмечается прежде всего на грузовые, легковые автомобили, тракторы, мебель, продовольствие", - добавил вице-премьер.
Алиев соболезнует пакистанскому коллеге в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения в Белуджистане
В Азербайджане создается Агентство государственных резервов
Алиев и Путин обсудили двустороннюю повестку и ситуацию в регионе
Shell предупредила о последствиях урагана Ида для операций, ждет притока капитала на фоне подъема цен на энергоносители
Энергетические проблемы Китая и Индии ставят под угрозу экономический рост в Азии и во всем мире
Uniper: Неважно, каким маршрутом российский газ поступает в Европу, решать должен "Газпром"
Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане продолжает расти
Доминирование штамма "дельта" в РФ приблизилось к 100% - эксперт
Президент Алиев принял участие в открытии бакинского зоопарка после реконструкции
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Открылся первый центр продажи и обмена AzerGold
Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии