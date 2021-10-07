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СНГ 07.10.2021 18:03

Лукашенко уверен в поддержке России для противостояния западным санкциям

Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в условиях усиления западных санкций, заявил белорусский президент.

"Слушайте, но вместе (Белоруссия и Россия - ИФ) мы можем больше. Я только что с президентом России разговаривал (телефонный разговор президентов двух стран состоялся утром 7 октября - ИФ). Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Белоруссии. Слово за нами", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Белорусский президент в четверг провел совещание с правительством, где обсуждались возможности противостояния западным санкциям.

В качестве примера успешного противодействия санкциям он привел Россию. "Хоть санкции сами по себе являются вызовом для экономики, но это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление. Примером тому является братская Россия. Ну, закрыли, как они подумали (на Западе - ИФ). И Россия, отбросив всякие нюансы, обернулась вовнутрь, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые с середины 90-х годов были загублены", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что не драматизирует воздействие санкций на экономику Белоруссии. "Как мне премьер-министр докладывает, и в правительстве нет никакой драмы. Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать", - уверен он.

По его словам, "очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции - это уже почувствовали на себе и прибалтийские страны, и Польша, и Украина".

Лукашенко также отметил, что в условиях усиления западных санкций Белоруссия активизирует сотрудничество с Азией и Африкой. "Мы особенно внимательно смотрим на Африканский и Азиатский регионы, где живет 5,5 млрд человек - 70% населения (мира - ИФ)", - сказал он.

Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков в ходе совещания заявил, что несмотря на санкции в этом году рост белорусской экономики сохранится на уровне 3%. "Темп роста ВВП за январь - август составил 103% (то есть вырос на 3% - ИФ).По оценкам, снижения не будет", - сказал Снопков.

"В целом экономика в этом году развивается на реально качественной и сбалансированной основе", - подчеркнул он. "Экспорт товаров увеличился на 36%, белорусские предприятия принесли валютной выручки в размере $6,5 млрд. Внешнеторговое сальдо превысило $2 млрд - это рекордный показатель с 2013 года. Значительный спрос отмечается прежде всего на грузовые, легковые автомобили, тракторы, мебель, продовольствие", - добавил вице-премьер.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]