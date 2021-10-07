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Дальнее зарубежье 07.10.2021 18:16

Фон дер Ляйен призывает ускорить освоение в ЕС "зеленых" энергоресурсов и готова к международному сотрудничеству

ЕС следует ускорить работу над переходом на собственные, экологически чистые энергоресурсы, призванные прийти на смену нефти и газу, заявила в четверг председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

"Нам следует ускорить работу над "Европейской зеленой сделкой", чтобы стать более независимыми в сфере энергетики", - заявила она на саммите по инвестициям в экологически чистые проекты. Текст выступления распространила Еврокомиссия.

"В последние недели мы все смогли увидеть, насколько важно снизить нашу зависимость от таких энергоресурсов как нефть, газ, уголь. В настоящее время мы сталкиваемся с ростом цен на энергоресурсы в мире. Такое случалось и в прошлом", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, "экономики в мире восстанавливаются, а экспортеры газа не наращивают поставки, несмотря на рост спроса". С другой стороны, как отметила глава Еврокомиссии, "цены на энергию из возобновляемых источников остаются стабильными. Более того, в последние годы они снижались".

"Так что в долгосрочной перспективе, "Европейская зеленая сделка" и возобновляемые энергоресурсы - это решение проблемы растущих цен на электроэнергию. Кроме того, каждый евро, потраченный на возобновляемые энергоресурсы, помогает нашей планете".

Фон дер Ляйен заявила, что готова к сотрудничеству со странами мира по данным темам. "В том, что касается международной стороны вопроса, то мы выразили готовность объединить усилия со всеми, кто разделяет наши цели. Это позволит найти инвестиции, которые изменят мировую экономику".

Днем ранее в Словении фон дер Ляйен, как сообщалось, приветствовала, что Норвегия наращивает поставки газа в ЕС.

"Один из наших поставщиков, Норвегия, наращивает поставки. Она подает отличный пример, и, возможно, другие поставщики поступят таким же образом", - заявила она на пресс-конференции в Словении, комментируя высокие цены на газ в ЕС.

Говоря о причинах роста цен на энергоносители, фон дер Ляйен подчеркнула, что "нам нужно посмотреть все цифры, оценить все факторы".

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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, НЕЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]