Последствия от введенных против Белоруссии санкций ощутили на себе страны Балтии, Польша и Украина - президент Белоруссии

Цель вводимых против Белоруссии санкций - разорить ключевые предприятия, удушить экономику и вывести людей на улицы, но последствия этих санкций уже сказались на странах Балтии, Польше и Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Цель санкций - устранить прямых конкурентов, разорить и разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете экономику Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам в четверг, его цитирует президентская пресс-служба.

"И, если говорить прямым текстом, через закрытие заводов и массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае - вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим", - подчеркнул президент.

По его словам, против Белоруссии идет гибридная война и санкции - это ее экономическая составляющая.

Как сказал Лукашенко, Белоруссия уже привыкла к санкционному давлению, а вводимые санкции оборачиваются против экономики той страны, которая их вводит.

"Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции", - сказал глава белорусского государства.

"Это уже почувствовали на себе и Прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Мы по многим каналам поддерживаем контакты с представителями этих государств, и они в один голос об этом говорят. Да и не только они", - добавил президент.

Белоруссия географически находится не где-то в углу какого-то региона, а на самом перекрестке, продолжил он. "И закрыть страну, которая находится в центре Европы, невозможно. Это безумство", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что нынешняя ситуация для Белоруссии - это вызов, определенный выход из зоны комфорта. "Но в то же время - это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление", - заявил Лукашенко.

21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. Санкции затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы. В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.