США перебросили в Грецию истребители F-15 для проведения учений Castle Forge в Черноморском регионе

На греческую авиабазу Лариса с континентальной части Соединенных Штатов прибыла группа американских истребителей F-15E Strike Eagle для участия в многонациональных учениях Castle Forge, сообщило в четверг Командование ВВС США в Европе.

"Учения Castle Forge... подчеркивают приверженность США коллективной обороне в Черноморском регионе, одновременно способствуя повышению оперативной совместимости с союзниками по НАТО. Кроме того, Castle Forge демонстрирует совместную способность объединенных сил реагировать во время кризиса", - говорится в сообщении.

"Castle Forge позволит отточить наши способности действовать вместе с нашими союзниками в абсолютно критическом регионе", - сказал командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан.