Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9646 RUR   0.0235 GBR   2.3097 TRY   0.1917

Цена на нефть

06.10 $/bbl   WTI 77.43 -1.50 Brent 81.08 -1.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.10.2021 19:10

США перебросили в Грецию истребители F-15 для проведения учений Castle Forge в Черноморском регионе

На греческую авиабазу Лариса с континентальной части Соединенных Штатов прибыла группа американских истребителей F-15E Strike Eagle для участия в многонациональных учениях Castle Forge, сообщило в четверг Командование ВВС США в Европе.

"Учения Castle Forge... подчеркивают приверженность США коллективной обороне в Черноморском регионе, одновременно способствуя повышению оперативной совместимости с союзниками по НАТО. Кроме того, Castle Forge демонстрирует совместную способность объединенных сил реагировать во время кризиса", - говорится в сообщении.

"Castle Forge позволит отточить наши способности действовать вместе с нашими союзниками в абсолютно критическом регионе", - сказал командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригиан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВВС, ГРЕЦИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


ВВС США могут получить только 8 из 12 гиперзвуковых ракет в предстоящем финансовом году Пентагон опубликовал первое изображение перспективного стратегического бомбардировщика B-21 США построили первые стратегические бомбардировщики B-21 Raider Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде США испытали сверхмощную противобункерную авиабомбу Трампа не устраивает работа министра ВВС по созданию военно-космических сил, планирует его заменить - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]