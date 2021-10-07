Энергетические проблемы Китая и Индии ставят под угрозу экономический рост в Азии и во всем мире

Серьезные перебои в энергоснабжении в Китае и Индии омрачают экономические перспективы всей Азии и повышают риск усиления инфляционного давления в регионе, пишет Financial Times.
Экономисты прогнозируют существенное замедление темпов экономического роста в КНР в ближайшие месяцы из-за проблем с энергоснабжением, которые приводят к сокращению объемов промышленного производства, а также спада активности в сфере недвижимости.
"Мы понизили прогноз роста ВВП Китая на четвертый квартал до 3,6% с ожидавшихся ранее 5%, а на 2022 год - до 5,4% с 5,8%, - заявил аналитик по азиатским рынкам Oxford Economics Луис Куйс. - Все это, несмотря на то, что мы ожидаем изменения экономической политики страны в текущем квартале для стимулирования роста".
"Экономический рост в Китае замедлится в ближайшие месяцы на фоне углубления кризиса в сфере недвижимости и все более масштабных перебоев с энергоснабжением", - говорит директор исследовательской компании Gavekal Эндрю Бэтсон.
Тем не менее, он ожидает, что высокие объемы экспорта и крупные капиталовложения окажут некоторую поддержку экономике КНР.
Аналитики Bank of America Мяо Оуян и Хелен Цяо отмечают, что объемы промышленного производства в Китае резко сократились в сентябре из-за нехватки электричества в энергоемких отраслях. Они также ожидают, что этот фактор повлияет на темпы экономического роста в стране.
Китай в последние годы вносил наибольший вклад в рост мирового ВВП, пишет FT. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение ВВП КНР на 8,1% в этом году, Индии - на 9,5%. До пандемии МВФ считал эти две страны главными двигателями глобального экономического подъема, ожидая, что на долю Китая придется 28% роста мировой экономики в период с 2019 по 2024 гг., на долю Индии - 15%.
Индия, при этом, испытывает серьезный дефицит угля, являющегося ключевым сырьем для генерирующих компаний страны. Запасы угля 135 тепловых электростанций страны, по данным на 3 октября, были достаточны для поддержания их работы в течение 4 дней.
Экономисты предупреждают, что проблемы с энергоснабжением могут привести к сокращению объема промпроизводства в Индии, который как раз начал приближаться к докризисным уровням. Кроме того, в скором времени в стране начнется сезон фестивалей, в течение которого спрос на электроэнергию существенно увеличивается.
"Это не слишком хорошая ситуация, - отмечает главный экономист India Ratings & Research Сунил Кумар Синха. - После второй волны COVID-19 ситуация в экономике начала нормализовываться, а темпы роста - восстанавливаться. Если в этой ситуации в стране возникнет дефицит электроэнергии, я боюсь, последствия для роста будут очень серьезными".
На данный момент порядка 66% генерации электроэнергии в Индии приходится на долю угольных электростанций. Выработка электроэнергии за счет газовых и гидроэлектростанций, а также АЭС, сократилась из-за муссонных дождей, подъема цен на газ, а также технических работ на АЭС.
Если правительство Индии не сможет эффективно распределить запасы угля, страна столкнется с теми же проблемами, что и Китай, где целые отрасли вынуждены сокращать производство или использовать более дорогие альтернативные источники энергии, отмечает Синха.
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