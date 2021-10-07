НАТО, по-прежнему, готова к диалогу с РФ - Столтенберг

В НАТО, несмотря на решение о сокращении российской миссии при альянсе, по-прежнему готовы к сотрудничеству с Москвой, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы к конструктивному диалогу с Россией", - сказал он на пресс-конференции.

По словам генсека, альянс "также давно предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО". При этом он констатировал, что российская сторона пока не соглашается на такую встречу.

В частности, Столтенберг сообщил, что недавно обсуждал вопрос о созыве Совета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, однако это не принесло результатов.

В среду стало известно, что в НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.