Решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами - Столтенберг

Решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими-либо конкретными событиями", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По его словам, НАТО в последнее время фиксировала усиление "злонамеренной деятельности со стороны России", и поэтому альянсу "нужно быть бдительным".

"Конечно, мы должны действовать, когда мы видим, что члены российской делегации при НАТО занимаются деятельностью, которая идет вразрез с их аккредитацией, и поэтому эта аккредитация была отозвана", - подытожил он.

В среду стало известно, что в НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.