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Решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами - Столтенберг

Решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими-либо конкретными событиями", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По его словам, НАТО в последнее время фиксировала усиление "злонамеренной деятельности со стороны России", и поэтому альянсу "нужно быть бдительным".

"Конечно, мы должны действовать, когда мы видим, что члены российской делегации при НАТО занимаются деятельностью, которая идет вразрез с их аккредитацией, и поэтому эта аккредитация была отозвана", - подытожил он.

В среду стало известно, что в НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, МИССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]