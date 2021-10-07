Рост цен на жилье в Великобритании в сентябре был максимальным за 14 лет - Halifax

Цены на жилье в Великобритании в сентябре увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).

Это максимальный подъем более чем за четырнадцать лет - с февраля 2007 года.

Рост стоимости относительно сентября 2020 года составил 7,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,2% в помесячном выражении и на 6,6% за год, сообщает Trading Economics.

Средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании на конец прошлого месяца составляла 267,5 тыс. фунтов стерлингов ($364 тыс.).

Летом темпы подорожания жилья в стране замедлялись и в августе составляли 7,2% в годовом выражении. Однако в сентябре рост цен ускорился в связи с тем, что в конце месяца истекает срок действия "налоговых каникул" по уплате гербового сбора при приобретении недвижимости, отмечают эксперты.

Нехватка выставленных на продажу домов останется самым важным фактором для рынка и будет поддерживать цены в следующем году, даже если темпы их повышения замедлятся, что весьма вероятно, отмечает управляющий директор Halifax Рассел Гэлли.