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Бизнес и законодательство 07.10.2021 21:28

Рост цен на жилье в Великобритании в сентябре был максимальным за 14 лет - Halifax

Цены на жилье в Великобритании в сентябре увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group).

Это максимальный подъем более чем за четырнадцать лет - с февраля 2007 года.

Рост стоимости относительно сентября 2020 года составил 7,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,2% в помесячном выражении и на 6,6% за год, сообщает Trading Economics.

Средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании на конец прошлого месяца составляла 267,5 тыс. фунтов стерлингов ($364 тыс.).

Летом темпы подорожания жилья в стране замедлялись и в августе составляли 7,2% в годовом выражении. Однако в сентябре рост цен ускорился в связи с тем, что в конце месяца истекает срок действия "налоговых каникул" по уплате гербового сбора при приобретении недвижимости, отмечают эксперты.

Нехватка выставленных на продажу домов останется самым важным фактором для рынка и будет поддерживать цены в следующем году, даже если темпы их повышения замедлятся, что весьма вероятно, отмечает управляющий директор Halifax Рассел Гэлли.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДОМА, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]