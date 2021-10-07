Главы МИД Украины и Турции обсудили развитие ВТС, в том числе производство беспилотников Bayraktar в Украине

Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу провели девятое заседание совместной группы стратегического планирования, сообщает в четверг украинский МИД.
"Мы обсуждали сегодня дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества, в частности, производство беспилотников Bayraktar в Украине. Турция также интересуется возможностями украинского "Антонова". Эффективность наших самолетов была ярко доказана при ликвидации пожаров в Турции", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.
Согласно сообщению, министры двух стран уделили ключевое внимание ситуации с безопасностью в регионе Черного моря, в частности, подготовку к проведению в этом году в Анкаре политико-безопасностных консультаций на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств Украины и Турции в формате "Квадрига".
Кулеба и Чавушоглу также обсудили укрепление сотрудничества между военно-морскими силами, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
"Мы едины с Мевлютом в том, что в Черном море нужно обеспечить баланс безопасности и интересов. Черное море не должно быть пространством для агрессивных действий одной из стран. Украина и Турция тесно сотрудничают для достижения этой цели", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте поставок газа.
Глава МИД Турции 7-8 октября посещает с визитом Украину (город Львов) по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
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