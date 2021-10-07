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СНГ 07.10.2021 22:06

РФ ответит на высылку дипломатов из постпредства при НАТО - МИД

Москва ответит на решение НАТО о высылке восьми дипломатов из поспредства РФ в Брюсселе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно, мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

В среду стало известно, что в НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, НАТО, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]