РФ ответит на высылку дипломатов из постпредства при НАТО - МИД

Москва ответит на решение НАТО о высылке восьми дипломатов из поспредства РФ в Брюсселе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно, мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

В среду стало известно, что в НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.