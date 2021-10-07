Скоро в Брюсселе не останется российских дипломатов, чтобы вести диалог с представителями НАТО, заявляют в МИД РФ

В Брюсселе после высылки восьми российских дипломатических работников скоро может не остаться дипломатов, которые смогут вести диалог с НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "численность нашего постпредства уже радикально сокращалась и в 2015, и в 2018 годах".

"Речь идет о последовательной линии НАТО. Видимо, скоро в Брюсселе не останется тех, кто сможет реально вести разговор на должном уровне с международным секретариатом альянса", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Видимо, именно этого натовцы и добивались", - добавила она.

По словам Захаровой, "данная выходка альянса выглядит абсолютно нелепой на фоне их озвученных тезисов о необходимости вести диалог, возобновить заседания Совета Россия-НАТО и много другого, что было в последнее время опубликовано". "Это самое настоящее лицемерие", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами.

"Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими-либо конкретными событиями", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, НАТО в последнее время фиксировала усиление "злонамеренной деятельности со стороны России", и поэтому альянсу "нужно быть бдительным".

"Конечно, мы должны действовать, когда мы видим, что члены российской делегации при НАТО занимаются деятельностью, которая идет вразрез с их аккредитацией, и поэтому эта аккредитация была отозвана", - заявил он.

Накануне стало известно, что в НАТО приняли решение сократить численность миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восьмерых ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.