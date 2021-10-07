Москва призывает Лондон не провоцировать гонку кибервооружений - МИД РФ

Россия предостерегает Великобританию от развязывания гонки кибервооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку теперь уже кибервооружений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Таким образом она прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон будет проводить кибератаки на "враждебные государства", в том числе Россию.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что на протяжении многих лет под предлогом противодействия угрозам, которые якобы исходят с территории России, в "общественное сознание стран-членов НАТО внедряется мысль о необходимости наращивания наступательных вооружений в киберпространстве".
"Российская Федерация последовательно выступает за отказ от милитаризации информационного пространства и использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, Россия неоднократно предлагала Великобритании провести двусторонние консультации по кибервопросам, однако Лондон предпочитает "подобные враждебные заявления и бездоказательные выпады".
"Вместо агрессивной риторики предлагаем сотрудничать по всему спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности", - сказала представитель МИД РФ.
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