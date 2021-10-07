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СНГ 07.10.2021 22:48

Москва призывает Лондон не провоцировать гонку кибервооружений - МИД РФ

Россия предостерегает Великобританию от развязывания гонки кибервооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку теперь уже кибервооружений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Таким образом она прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон будет проводить кибератаки на "враждебные государства", в том числе Россию.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что на протяжении многих лет под предлогом противодействия угрозам, которые якобы исходят с территории России, в "общественное сознание стран-членов НАТО внедряется мысль о необходимости наращивания наступательных вооружений в киберпространстве".

"Российская Федерация последовательно выступает за отказ от милитаризации информационного пространства и использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия неоднократно предлагала Великобритании провести двусторонние консультации по кибервопросам, однако Лондон предпочитает "подобные враждебные заявления и бездоказательные выпады".

"Вместо агрессивной риторики предлагаем сотрудничать по всему спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности", - сказала представитель МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, МИД, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]