Глава Минздрава ФРГ рассчитывает, что нового локдауна зимой не будет

Глава министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан из-за высокого процента вакцинированных граждан не ожидает нового локдауна зимой.

"Поскольку процент привитых граждан выше, чем ожидалось, я не ожидаю новых ограничительных мер осенью и будущей зимой", - сказал он журналистам в Берлине в четверг.

Ранее в четверг немецкий Институт Роберта Коха RKI сообщил, что до 84% жителей ФРГ получили по крайней мере первую прививку и до 80% граждан привиты полностью двумя дозами вакцины.

"Это дает нам больше безопасности осенью и зимой", - прокомментировал Шпан опубликованный отчет RKI.