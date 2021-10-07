Глава Минздрава ФРГ рассчитывает, что нового локдауна зимой не будет

Глава министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан из-за высокого процента вакцинированных граждан не ожидает нового локдауна зимой.
"Поскольку процент привитых граждан выше, чем ожидалось, я не ожидаю новых ограничительных мер осенью и будущей зимой", - сказал он журналистам в Берлине в четверг.
Ранее в четверг немецкий Институт Роберта Коха RKI сообщил, что до 84% жителей ФРГ получили по крайней мере первую прививку и до 80% граждан привиты полностью двумя дозами вакцины.
"Это дает нам больше безопасности осенью и зимой", - прокомментировал Шпан опубликованный отчет RKI.
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