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Дальнее зарубежье 07.10.2021 17:52

Глава Минздрава ФРГ рассчитывает, что нового локдауна зимой не будет

Глава министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан из-за высокого процента вакцинированных граждан не ожидает нового локдауна зимой.

"Поскольку процент привитых граждан выше, чем ожидалось, я не ожидаю новых ограничительных мер осенью и будущей зимой", - сказал он журналистам в Берлине в четверг.

Ранее в четверг немецкий Институт Роберта Коха RKI сообщил, что до 84% жителей ФРГ получили по крайней мере первую прививку и до 80% граждан привиты полностью двумя дозами вакцины.

"Это дает нам больше безопасности осенью и зимой", - прокомментировал Шпан опубликованный отчет RKI.

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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]