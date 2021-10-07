Правительство РФ приняло постановление о ввозе 10 тыс. вакцинированных мигрантов из Узбекистана

Правительство РФ приняло постановление о ввозе 10 тыс. рабочих из Узбекистана в пилотном режиме - после вакцинации "Спутником Лайт" и теста ПЦР на коронавирус, говорится на официальном портале правовой информации.

"В рамках проекта на строительные площадки не только жилья, но и крупных инфраструктурных объектов будут привлекаться трудовые ресурсы, которые пройдут необходимое медицинское обследование и будут привиты вакциной "Спутник Лайт". При этом, медобследование, тестирование на новую коронавирусную инфекцию и вакцинация, согласно постановлению, будут проводиться еще на территории Узбекистана, то есть до прибытия мигрантов в Россию", - пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Также в постановлении указано, что ввоз рабочих на территорию России, вакцинацию и оформление патента будет оплачивать работодатель, а 14-дневный карантин после въезда не понадобится.

В патенте будет указан конкретный работодатель, обеспечивающий въезд специалиста во избежание неисполнения работниками условий трудовых договоров. Среди других требований к работникам - справки о том, что они не употребляют наркотики и психотропные препараты, не инфицированы ВИЧ, а также владеют русским языком и пр.

"Это масштабный и крайне значимый проект правительства. (...) Уже сегодня Минстрой России находится в ежедневном диалоге с Минтрудом, МВД, МИД, Минздравом, МЧС, Роспотребнадзором, Рострудом, ФМБА, ФТС, правительством Москвы и другими участниками пилотного проекта, что позволит нам обеспечить скорейшую реализацию всех его этапов", - подчеркнул Стасишин.

Строительные компании, которые принимают участие в проекте, уже заявили свои потребности в сотрудниках разных специальностей, и именно под эти заявки будет вестись квалификационный отбор.

О том, что Минстрой России планирует ввезти 10 тыс. вакцинированных мигрантов из Узбекистана в рамках пилотного проекта, стало известно в начале сентября.

В России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 млн человек.

Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.