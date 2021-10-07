Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане продолжает расти

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 013 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 489,226 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1009 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек (накануне - 12). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 625.
От COVID-19 вылечились 468,421 тыс. (+1 тыс. 244 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 12 тыс. 936 человек.
За сутки медики провели 10 тыс. 853 тестов на коронавирус против 9 тыс. 828 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 923,009 тыс. тестов на COVID-19.
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