У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник

Информация адвокатов о том, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной камере нет телевизора, является ложью, говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя гендиректора специальной пенитенциарной службы Ники Цхвариашвили.
"Подследственный и осужденный Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили", - заявил Цхвариашвили.
Он также сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования. "Не соответствует действительности и распространенная информация, что якобы у Саакашвили в тюремной камере нет матраца. Ему выдали и матрац, и постельное белье. Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца", - уточнил Цхвариашвили.
Ранее в четверг адвокаты заявили журналистам, что у Саакашвили нет в камере, несмотря на неоднократные обращения к тюремной администрации, телевизора и матраца.
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