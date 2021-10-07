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СНГ 07.10.2021 22:07

У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник

Информация адвокатов о том, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной камере нет телевизора, является ложью, говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя гендиректора специальной пенитенциарной службы Ники Цхвариашвили.

"Подследственный и осужденный Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили", - заявил Цхвариашвили.

Он также сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования. "Не соответствует действительности и распространенная информация, что якобы у Саакашвили в тюремной камере нет матраца. Ему выдали и матрац, и постельное белье. Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца", - уточнил Цхвариашвили.

Ранее в четверг адвокаты заявили журналистам, что у Саакашвили нет в камере, несмотря на неоднократные обращения к тюремной администрации, телевизора и матраца.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ТЮРЬМА, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]