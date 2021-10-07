Гутерриш: для вакцинации 40% населения мира от COVID-19 нужно собрать $8 млрд

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что для помощи в вакцинации против COVID-19 40% населения мира надо собрать $8 млрд, сообщает в четверг газета The Guardian.
"Не добиться равного распределения вакцин - это не просто проблема с моралью, это глупость", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
Гутерриш призвал страны G20 содействовать решению этой проблемы на саммите в Риме, который пройдет в октябре.
СМИ напоминают, что по разработанному ВОЗ плану глобальной вакцинации привить 70% населения планеты планируется к середине 2022 года.
По данным СМИ, в мире распределены уже более 6,3 млрд доз вакцин. Однако половине человечества еще только предстоит получить хотя бы первую дозу препаратов.
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