Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9646 RUR   0.0235 GBR   2.3097 TRY   0.1917

Цена на нефть

06.10 $/bbl   WTI 77.43 -1.50 Brent 81.08 -1.48

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 07.10.2021 22:48

Гутерриш: для вакцинации 40% населения мира от COVID-19 нужно собрать $8 млрд

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что для помощи в вакцинации против COVID-19 40% населения мира надо собрать $8 млрд, сообщает в четверг газета The Guardian.

"Не добиться равного распределения вакцин - это не просто проблема с моралью, это глупость", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Гутерриш призвал страны G20 содействовать решению этой проблемы на саммите в Риме, который пройдет в октябре.

СМИ напоминают, что по разработанному ВОЗ плану глобальной вакцинации привить 70% населения планеты планируется к середине 2022 года.

По данным СМИ, в мире распределены уже более 6,3 млрд доз вакцин. Однако половине человечества еще только предстоит получить хотя бы первую дозу препаратов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАКЦИНАЦИЯ, ООН, СРЕДСТВА


Похожие новости


В ряде стран Ближнего Востока начинается массовая вакцинация детей против полиомиелита В ООН призывают вакцинировать от полиомиелита более 20 млн детей в странах Ближнего Востока

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]