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Дальнее зарубежье 07.10.2021 23:18

Интересы США и РФ в отношении возрождения СВПД совпадают - Госдеп

Вашингтон и Москва, несмотря на имеющиеся разногласия, ведут взаимодействие по проблеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в четверг представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Само собой, у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией, но есть сферы, где наши интересы сходятся, и это (возрождение СВПД - ИФ) - одна из них", - заявил Прайс на брифинге Госдепа.

Он заявил, что взаимодействие России c другими участниками иранской ядерной сделки является конструктивным.

"Мы согласны с Российской Федерацией в том, что Иран не должен иметь возможность получить ядерное оружие... также мы согласны с Россией в том, что вернуться к переговорам в Вене по этому вопросу следует как можно скорее", - отметил представитель Госдепа.

Прайс также подчеркнул: США надеются, что нынешнее правительство Ирана захочет в скором времени вернуться к "добросовестным и деловым" переговорам в Вене по СВПД.

"Мы слышали от иранцев, что они ожидают скорого возобновления переговоров. Мы надеемся, что их определение "скорого" совпадает с нашим определением. Мы бы хотели, чтобы переговоры в Вене возобновились как можно скорее. Мы говорим об этом уже даже не несколько недель, а несколько месяцев", - отметил Прайс.

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Тэги: США, РОССИЯ, СВПД, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]