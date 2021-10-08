Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга - СМИ

Американский сенат 50 голосами против 48 во избежание дефолта одобрил законопроект о временном повышении потолка государственного долга, сообщило агентство Associated Press (AP).
Законопроект, прошедший в сенате через длительные дебаты между демократами и республиканцами, предусматривает повышение установленного предела госдолга на $480 млрд до 3 декабря текущего года.
Как ожидается, одобрение законопроекта в палате представителей, которую контролируют демократы, не составит труда. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать конгрессменов с каникул, чтобы принять его в кратчайшие сроки, после чего документ должен быть подписан президентом.
АР отмечает, что "это дает лишь отсрочку", поскольку законодателям-республиканцам и демократам - "все равно придется еще раз преодолеть свои глубокие разногласия по этому вопросу до конца года".
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что само по себе наличие потолка госдолга становится все более опасным для Соединенных Штатов.
"Это ведет к ряду политически опасных конфликтов, которые могут заставить американцев и мировые рынки усомниться в том, серьезно ли Америка относится к оплате своих счетов", - сказала она в интервью CNN.
В США потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения. Как сообщалось, в начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн. Решение о его превышении во избежание дефолта должно быть законодательно оформлено до 18 октября.
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