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Дальнее зарубежье 08.10.2021 10:06

Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга - СМИ

Американский сенат 50 голосами против 48 во избежание дефолта одобрил законопроект о временном повышении потолка государственного долга, сообщило агентство Associated Press (AP).

Законопроект, прошедший в сенате через длительные дебаты между демократами и республиканцами, предусматривает повышение установленного предела госдолга на $480 млрд до 3 декабря текущего года.

Как ожидается, одобрение законопроекта в палате представителей, которую контролируют демократы, не составит труда. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать конгрессменов с каникул, чтобы принять его в кратчайшие сроки, после чего документ должен быть подписан президентом.

АР отмечает, что "это дает лишь отсрочку", поскольку законодателям-республиканцам и демократам - "все равно придется еще раз преодолеть свои глубокие разногласия по этому вопросу до конца года".

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что само по себе наличие потолка госдолга становится все более опасным для Соединенных Штатов.

"Это ведет к ряду политически опасных конфликтов, которые могут заставить американцев и мировые рынки усомниться в том, серьезно ли Америка относится к оплате своих счетов", - сказала она в интервью CNN.

В США потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения. Как сообщалось, в начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн. Решение о его превышении во избежание дефолта должно быть законодательно оформлено до 18 октября.

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Тэги: США, СЕНАТ, ГОСДОЛГ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]