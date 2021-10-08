Вашингтон будет искать другие пути, если Иран будет откладывать возобновление переговоров по СВПД - советник Байдена

В случае невыполнения Ираном обещания о возобновлении венского переговорного процесса по cовместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в ближайшее время, Вашингтон будет вынуждены искать другие пути решения проблемы, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы только что услышали (...), что Иран готов вернуться (к переговорам - ИФ) в течение нескольких недель. Если это окажется не так, тогда нам придется проконсультироваться с союзниками и партнерами по поиску другого пути продвижения вперед", - сказал он в интервью ВВС.
"Если это действительно окажется так, то мы довольно быстро увидим, серьезны ли иранцы за столом переговоров или они просто собираются тянуть и тянуть время. Это не та игра, в которую мы собираемся играть", - подчеркнул Салливан.
Он добавил, что США "полны решимости не допустить получения Ираном ядерного оружия".
"Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что они этого не сделают", - добавил советник Байдена.
Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил 4 октября, что в Иране ожидают возобновления переговоров в Вене вокруг ядерной проблемы к началу ноября.
"Нынешнее правительство Ибрахима Раиси начало работу менее 55 дней тому назад. Я не думаю, что полное возвращение к переговорам займет целых 90 дней", - приводят слова Хатибзаде западные СМИ.
Он не привел другой информации. СМИ, в свою очередь, поясняют, что, судя по этим подсчетам, Тегеран рассчитывает к началу ноября возобновить переговорный процесс.
С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации нового президента Ирана Раиси и формирования нового правительства.
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