Чистая прибыль банков Китая вырастет на 10% в III-IV кварталах - эксперты

Совокупная чистая прибыль китайских коммерческих банков вырастет в третьем и четвертом кварталах примерно на 10% в годовом выражении на фоне восстановления экономики страны, прогнозирует Bank of China Research Institute.
Укрепление балансов банков продолжается, при этом они стали уделять больше внимания переходу от расширения масштаба к повышению качества, отмечается в докладе института. Их финансовые результаты также стабильно улучшаются.
Ожидается, что в четвертом квартале быстрые темпы роста в банковском секторе сохранятся. Между тем финансовые ресурсы будут направлены в более важные области, включая поддержку малых и микропредприятий, производственного сектора и научно-технологических инноваций, а также подъем села, "зеленое" и низкоуглеродистое развитие.
В докладе прогнозируется, что доля безнадежных кредитов коммерческих банков снизится, сообщает агентство "Синьхуа".
Чистая прибыль банков КНР в первом полугодии снизилась на 9,4% относительно аналогичного периода прошлого года - примерно до 1 трлн юаней ($146 млрд).
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