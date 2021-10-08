Китай усиливает финподдержку производителей угля и электроэнергии

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР намерена содействовать усилению финансовой поддержки угольной и электроэнергетической отраслей, а также сохранению порядка на сырьевых рынках.

Ведомство опубликовало документ, в котором призывает приложить усилия для удовлетворения разумных потребностей в финансировании производителей электроэнергии, угля, стали и цветных металлов для обеспечения поставок и стабилизации цен.

В том числе банкам и страховым организациям предписывается предлагать финансовые услуги для обеспечения поставок энергии в зимне-весенний период, а также активно поддерживать основные угледобывающие районы и ключевые предприятия для увеличения поставок энергетического угля, сообщает агентство "Синьхуа".

Циркуляр запрещает использование банковских и страховых средств для спекуляций углем, сталью, цветными металлами и другими сырьевыми товарами. Он также запрещает отзывать или прекращать кредитование производителей электроэнергии и угля и соответствующих проектов, претендующих на финансовую поддержку.

Необходимо также принять меры по предотвращению спекуляций потребительскими товарами высокой ценовой категории с использованием кредитов; незаконного притока банковских и страховых средств на рынки акций, облигаций и фьючерсов; а также поведения, побуждающего потребителей без значительной необходимости брать в долг и чрезмерно тратить.

Комиссия будет строго расследовать такие незаконные действия, как придержание товаров в спекулятивных целях и взвинчивание цен, и разработает меры наказания в соответствии с законом.