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Макроэкономика 08.10.2021 11:03

Китай усиливает финподдержку производителей угля и электроэнергии

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР намерена содействовать усилению финансовой поддержки угольной и электроэнергетической отраслей, а также сохранению порядка на сырьевых рынках.

Ведомство опубликовало документ, в котором призывает приложить усилия для удовлетворения разумных потребностей в финансировании производителей электроэнергии, угля, стали и цветных металлов для обеспечения поставок и стабилизации цен.

В том числе банкам и страховым организациям предписывается предлагать финансовые услуги для обеспечения поставок энергии в зимне-весенний период, а также активно поддерживать основные угледобывающие районы и ключевые предприятия для увеличения поставок энергетического угля, сообщает агентство "Синьхуа".

Циркуляр запрещает использование банковских и страховых средств для спекуляций углем, сталью, цветными металлами и другими сырьевыми товарами. Он также запрещает отзывать или прекращать кредитование производителей электроэнергии и угля и соответствующих проектов, претендующих на финансовую поддержку.

Необходимо также принять меры по предотвращению спекуляций потребительскими товарами высокой ценовой категории с использованием кредитов; незаконного притока банковских и страховых средств на рынки акций, облигаций и фьючерсов; а также поведения, побуждающего потребителей без значительной необходимости брать в долг и чрезмерно тратить.

Комиссия будет строго расследовать такие незаконные действия, как придержание товаров в спекулятивных целях и взвинчивание цен, и разработает меры наказания в соответствии с законом.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, УГОЛЬ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]