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СНГ 08.10.2021 11:30

Средний возраст депутатов Госдумы 8-го созыва увеличился на год - Володин

Депутаты восьмого созыва Госдумы стали в среднем на год старше, чем в палате предыдущего созыва; доля женщин увеличилась до 16,7 процентов, сообщил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.

"В восьмом созыве средний возраст депутатов увеличился на год по сравнению с седьмым созывом", - сказал Володин журналистам в пятницу.

Так, отметил он, средний возраст всех депутатов - 53,1 года, возраст мужчин в среднем 53,4 года, женщин - 51,8 года.

Из всех фракций самые возрастные депутаты у фракции "Справедливая Россия - За правду": средний возраст 59,2 года, сказал Володин.

При этом самая молодая фракция в восьмом созыве - это "Новые люди": средний возраст депутата - 37,6 лет.

У КПРФ - средний возраст депутата составляет 56,2 лет.

У "Единой России" средний возраст депутата - 52,8 года.

В ЛДПР средний возраст депутатов - 48,1 лет. При этом во фракции все мужчины (21 депутат).

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]