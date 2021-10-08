Средний возраст депутатов Госдумы 8-го созыва увеличился на год - Володин

Депутаты восьмого созыва Госдумы стали в среднем на год старше, чем в палате предыдущего созыва; доля женщин увеличилась до 16,7 процентов, сообщил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.
"В восьмом созыве средний возраст депутатов увеличился на год по сравнению с седьмым созывом", - сказал Володин журналистам в пятницу.
Так, отметил он, средний возраст всех депутатов - 53,1 года, возраст мужчин в среднем 53,4 года, женщин - 51,8 года.
Из всех фракций самые возрастные депутаты у фракции "Справедливая Россия - За правду": средний возраст 59,2 года, сказал Володин.
При этом самая молодая фракция в восьмом созыве - это "Новые люди": средний возраст депутата - 37,6 лет.
У КПРФ - средний возраст депутата составляет 56,2 лет.
У "Единой России" средний возраст депутата - 52,8 года.
В ЛДПР средний возраст депутатов - 48,1 лет. При этом во фракции все мужчины (21 депутат).
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