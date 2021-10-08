Экономический совет начал обсуждения по Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025гг

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг провел заседание экономического совета по обсуждению первичного проекта "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы".

"На заседании были заслушаны отчеты руководителей 10 рабочих подгрупп комиссии, созданной для разработки Стратегии по 5 национальным приоритетам, о проделанной работе, стратегических целях, сферах деятельности и будущих целях", - сообщила пресс-служба Кабмина.

Совет продолжит обсуждения по данному документу в пятницу.

Ранее министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что среднегодовой рост экономики Азербайджана в 2021-2025гг прогнозируется на уровне 4,2%.

При этом среднегодовой рост в ненефтяном секторе составит 5,2%.

Минэкономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне до 5%. Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.