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Макроэкономика 08.10.2021 10:34

Экономический совет начал обсуждения по Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025гг

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг провел заседание экономического совета по обсуждению первичного проекта "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы".

"На заседании были заслушаны отчеты руководителей 10 рабочих подгрупп комиссии, созданной для разработки Стратегии по 5 национальным приоритетам, о проделанной работе, стратегических целях, сферах деятельности и будущих целях", - сообщила пресс-служба Кабмина.

Совет продолжит обсуждения по данному документу в пятницу.

Ранее министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что среднегодовой рост экономики Азербайджана в 2021-2025гг прогнозируется на уровне 4,2%.

При этом среднегодовой рост в ненефтяном секторе составит 5,2%.

Минэкономики Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне до 5%. Спад ВВП Азербайджана в 2020 году в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.

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Тэги: ПРЕМЬЕР, СОВЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]