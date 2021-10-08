Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.964 RUR   0.0237 GBR   2.3138 TRY   0.1914

Цена на нефть

07.10 $/bbl   WTI 78.30 +1.12% Brent 81.95 +1.07%

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.10.2021 11:46

Президент Туркменистана и вице-премьер РФ обсудили в Ашхабаде сотрудничество в ТЭК, борьбу с коронавирусом

Состояние и перспективы туркмено-российского сотрудничества обсудили на встрече в четверг президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, сообщила в пятницу газета "Нейтральный Туркменистан".

В ходе встречи стороны отметили наличие большого потенциала для интенсификации взаимодействия по ключевым направлениям, включая торгово-экономический и топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство, химическую и перерабатывающую промышленность, транспортно-коммуникационную и ряд других приоритетных областей.

В данном контексте особо отмечалась роль Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является Оверчук.

В ходе встречи также выражен обоюдный интерес к активизации межгосударственных связей в культурно-гуманитарной сфере, в том числе по линии науки и образования, спорта.

Особый акцент в ходе беседы был сделан на вопросах партнёрства в области борьбы с коронавирусной инфекцией, включая обмен опытом между профильными структурами.

В тот же день состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству - вице-премьера Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Алексея Оверчука с участием руководителей ряда министерств и ведомств Туркменистана и России.

По итогам встречи стороны подписали Программу экономического сотрудничества между правительствами Туркменистана и РФ на 2021-2023 годы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Проводимая Туркменистаном политика нейтралитета способствует стабильности в регионе - Путин Путин обсудил с президентом Туркменистана торгово-экономическое сотрудничество и борьбу с коронавирусом Сын президента Туркменистана будет участвовать в переговорах в Москве о перспективах туркмено-российского сотрудничества Президент Туркменистана приобретет российский кабриолет Aurus Senat для парадов в своей стране Президент Туркменистана решил купить всю линейку Aurus Бердымухамедов принял в Ашхабаде вице-премьера РФ Чуйченко и замглавы МИД РФ Карасина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]