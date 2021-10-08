Президент Туркменистана и вице-премьер РФ обсудили в Ашхабаде сотрудничество в ТЭК, борьбу с коронавирусом

Состояние и перспективы туркмено-российского сотрудничества обсудили на встрече в четверг президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, сообщила в пятницу газета "Нейтральный Туркменистан".
В ходе встречи стороны отметили наличие большого потенциала для интенсификации взаимодействия по ключевым направлениям, включая торгово-экономический и топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство, химическую и перерабатывающую промышленность, транспортно-коммуникационную и ряд других приоритетных областей.
В данном контексте особо отмечалась роль Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является Оверчук.
В ходе встречи также выражен обоюдный интерес к активизации межгосударственных связей в культурно-гуманитарной сфере, в том числе по линии науки и образования, спорта.
Особый акцент в ходе беседы был сделан на вопросах партнёрства в области борьбы с коронавирусной инфекцией, включая обмен опытом между профильными структурами.
В тот же день состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству - вице-премьера Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Алексея Оверчука с участием руководителей ряда министерств и ведомств Туркменистана и России.
По итогам встречи стороны подписали Программу экономического сотрудничества между правительствами Туркменистана и РФ на 2021-2023 годы.
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