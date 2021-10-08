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Бизнес и законодательство 08.10.2021 11:42

Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас

Американский производитель электромобилей Tesla (SPB: TSLA) Inc. переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас), где компания в прошлом году начала строительство предприятия.

Гендиректор компании Илон Маск объявил об этом в четверг в ходе ежегодного собрания акционеров Tesla, которое также прошло в Остине.

Маск заявил, что Tesla планирует расширять операции в Калифорнии, однако ее возможности в этом плане там ограничены.

"Посмотрите на наш завод во Фримонте, он переполнен", - сказал Маск.

В декабре прошлого года Маск сообщил, что перебрался в Техас, где находятся основные операции другой его компании - Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). Тогда он говорил в интервью The Wall Street Journal, что Калифорния "слишком расслабилась" в своем статусе экономического лидера и стала менее привлекательной для него.

Техас в последние годы привлекает все больше технологических компаний и стартапов, предлагая им более низкие налоги, менее жесткое, чем в Калифорнии, регулирование, а также более доступное жилье.

Маск заявил в четверг, что нехватка компонентов ограничила возможности компании в плане выпуска новых, давно обещанных рынку моделей автомобилей. "Этот год был просто постоянной борьбой за поставки автокомпонентов", - сказал он.

Tesla, вероятно, начнет производство пикапа Cybertruck в конце следующего года и выйдет на более высокие объемы выпуска в 2023 году, заявил Маск. В январе этого года он ожидал, что компания сможет начать поставки Cybertruck клиентам уже в конце 2021 года.

Акции Tesla подешевели на 0,5% на предварительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,5%.

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Тэги: TESLA, ОФИС, ПЕРЕНОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]