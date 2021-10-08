Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас

Американский производитель электромобилей Tesla (SPB: TSLA) Inc. переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас), где компания в прошлом году начала строительство предприятия.
Гендиректор компании Илон Маск объявил об этом в четверг в ходе ежегодного собрания акционеров Tesla, которое также прошло в Остине.
Маск заявил, что Tesla планирует расширять операции в Калифорнии, однако ее возможности в этом плане там ограничены.
"Посмотрите на наш завод во Фримонте, он переполнен", - сказал Маск.
В декабре прошлого года Маск сообщил, что перебрался в Техас, где находятся основные операции другой его компании - Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). Тогда он говорил в интервью The Wall Street Journal, что Калифорния "слишком расслабилась" в своем статусе экономического лидера и стала менее привлекательной для него.
Техас в последние годы привлекает все больше технологических компаний и стартапов, предлагая им более низкие налоги, менее жесткое, чем в Калифорнии, регулирование, а также более доступное жилье.
Маск заявил в четверг, что нехватка компонентов ограничила возможности компании в плане выпуска новых, давно обещанных рынку моделей автомобилей. "Этот год был просто постоянной борьбой за поставки автокомпонентов", - сказал он.
Tesla, вероятно, начнет производство пикапа Cybertruck в конце следующего года и выйдет на более высокие объемы выпуска в 2023 году, заявил Маск. В январе этого года он ожидал, что компания сможет начать поставки Cybertruck клиентам уже в конце 2021 года.
Акции Tesla подешевели на 0,5% на предварительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,5%.
Глава МИД Азербайджана и новый посол Румынии в Баку обсудили расширение двусторонних связей
Алиев соболезнует пакистанскому коллеге в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения в Белуджистане
На Украине третий день подряд растет число выявленных за сутки случаев коронавируса: зафиксировано 16 362 новых случая заболевания - Минздрав
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236,7 млн - университет Хопкинса
Гутерриш: для вакцинации 40% населения мира от COVID-19 нужно собрать $8 млрд
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
В городе Джабраил планируется построить 4 школы
Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе – Алиев
В ООН выразили обеспокоенность в связи с недавними пусками ракет в КНДР
В Чехии стартуют парламентские выборы, партия Бабиша считается фаворитом, несмотря на "досье Пандоры" - СМИ
Президент Туркменистана и вице-премьер РФ обсудили в Ашхабаде сотрудничество в ТЭК, борьбу с коронавирусом
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии