Узбекистан не будет возобновлять участие в ОДКБ, у страны есть силы для обеспечения нацбезопасности - глава МИД

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил об отсутствии планов возобновления участия страны в ОДКБ, сказал о наличии достаточного потенциала для обеспечения собственной нацбезопасности, отметил, что Ташкент будет делать ставку на дипломатию.
"В соответствии с национальным законодательством, в том числе согласно Концепции внешнеполитической деятельности и Оборонной доктрине Республики Узбекистан, наша страна не участвует в военных блоках. Кроме того, в практическом плане не менее важен и тот факт, что сегодня наша республика обладает значительным собственным потенциалом для обеспечения национальной безопасности", - заявил в пятницу Камилов в интервью правительственной газете "Правда Востока", отвечая на вопрос о возможном возобновлении участия страны в ОДКБ.
По его словам, Узбекистан всегда выступал и выступает за мирное решение всех вопросов, особенно конфликта в Афганистане, который долгие десятилетия вызывал тревогу соседних стран. Сталкиваясь с вызовами безопасности, делать ставку только на военную силу не всегда продуктивно, считает Камилов.
"Ведь есть еще и другие инструменты, которые являются не менее результативными и даже в большинстве случаев действительно оказываются достаточно эффективными в противодействии вызовам безопасности. Один из таких инструментов - дипломатия", - подчеркнул министр.
В качестве примера он привел существующую в Центральной Азии сбалансированную систему механизмов диалога стран региона с крупными партнерами в формате "5 + 1". Камилов напомнил, что такие платформы функционируют в отношениях с Россией, США, ЕС, КНР, Индией, Республикой Корея, Японией. Кроме того, в регионе, помимо ОДКБ, действуют такие организации, как СНГ и ШОС, в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы, в том числе касающиеся обеспечения региональной безопасности, включая проблему Афганистана.
"Недавнее участие Узбекистана в саммите ОДКБ в качестве почетного гостя, а также на встрече в формате ШОС+ОДКБ в Душанбе, где обсуждалась ситуация в Афганистане, является составным элементом нашей взвешенной и прагматичной дипломатии", - заявил министр.
По его словам, благодаря проактивной и открытой политике Узбекистан установил отношения стратегического партнерства со всеми государствами Центральной Азии и мировыми державами.
"Активно развивается сотрудничество с ними в борьбе с терроризмом и экстремизмом, успешно продвигается военно-техническое сотрудничество. Выстроенный с государствами-партнерами диалог по всем аспектам взаимодействия в регионе способствует укреплению региональной стабильности, создает условия для купирования серьезных вызовов безопасности", - отметил Камилов.
Все это, по мнению главы внешнеполитического ведомства Узбекистана, позволяет эффективно обсуждать и своевременно решать вопросы по предупреждению и оперативному противодействию возникающим угрозам.
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