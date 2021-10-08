Глава Военного комитета НАТО отметил усиление партнерства между альянсом и Грузией

НАТО и Грузию связывает уникальное партнерство, которое в течение времени еще больше усиливается, заявил в пятницу находящийся в Тбилиси с визитом председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр после встречи с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Заявление Бауэра распространила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

По его словам, четвертый по счету визит членов Военного комитета НАТО в Грузию еще раз подтверждает твердую поддержку Североатлантическим альянсом Грузии.

"Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 мы сохранили серьезный уровень политического и военного сотрудничества", - сказал он.

"На прошлой неделе порт Батуми посетили пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2). С целью повышения совместимости между НАТО и Грузией состоялись совместные учения с подразделениями грузинской Береговой охраны. Это еще больше усиливает существующее между альянсом и Грузией партнерство. Наше партнерство всегда было двусторонне полезным. На протяжении почти трех десятилетий отношения НАТО с Грузией всегда оправдывали цель", - заявил Бауэр, отметив также вклад Грузии в миссию НАТО в Афганистане, где, по его словам, за время участия в миссии погибли 32 грузинских военнослужащих.

"Грузия никогда не поворачивала назад, выражала твердую поддержку альянса несмотря на то, что она видела и продолжает видеть стоящие перед ней вызовы. Самым серьезным вызовом для Грузии является исходящая от России угроза", - сказал Бауэр.

Говоря о ситуации в Абхазии и Южной Осетии, он подчеркнул, что позиция НАТО ясна - "Россия должна отозвать решение о признании независимости этих регионов и вывести оттуда свои войска".

"НАТО продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии", - заявил глава военного комитета НАТО.

В свою очередь министр обороны Грузии заявил после встречи, что сотрудничество с НАТО имеет "беспрецедентную, необратимую динамику, что подтверждается твердой политической и практической поддержкой в процессе подготовки вступления Грузии в альянс".

По словам Бурчуладзе, Грузия, как надежный партнер и будущий член НАТО готова продолжить вносить вклад в обеспечение международной безопасности.

По данным пресс-службы, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая политику усиления безопасности Черного моря.

"Была подчеркнута важность осуществленных в Черном море совместных практических мероприятий и определение в этом направлении будущих шагов усиленного сотрудничества, что подразумевает более активное участие и усилия со стороны альянса", - сказано в сообщении.