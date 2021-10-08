ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%

ВТБ (Азербайджан) предлагает своим клиентам новый вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%. Клиенты могут открыть депозит и получить выплату процентов в начале срока размещения.

Открыть вклад можно в манатах на срок до 1095 дней включительно. Минимальная сумма депозита составляет 500 манатов. Клиенты могут один раз продлить размещение денежных средств на ту же сумму и срок. Частичного пополнения или снятия непредусмотрено.

“Финансовая активность азербайджанцев традиционно растет к концу года. В частности, только в ВТБ портфель по вкладам физических лиц по итогам восьми месяцев увеличился на 22,4%, составив 32,1 млн манатов. Многие клиенты ищут выгодные варианты размещения средств. Учитывая высокий спрос на депозиты, ВТБ (Азербайджан) предлагает не имеющий аналогов на рынке вклад с авансовой выплатой процентов в самом начале размещения. Наша стратегическая задача – постоянно предлагать клиентам подобные удобные и полезные продукты», - отметил член правления, директор департамента развития розничного бизнеса Евгений Бородин.

Клиентам ВТБ (Азербайджан) также доступны долгосрочные вклады «Универсал» и «Выгодный», а также депозит на короткий срок - «Свободный».

Общий депозитный портфель ВТБ (Азербайджан) на конец августа составил 96,7 млн манатов, увеличившись с начала года на 17,4%.