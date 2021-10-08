Лавров: Россия готова помогать Европе в условиях энергокризиса, но необходимы и шаги с той стороны

Россия готова помочь Европе преодолеть энергетический кризис, однако необходимы шаги и со стороны Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В нынешней ситуации резкого роста цен на углеводороды, особенно на природный газ, электроэнергию в странах ЕС, становится очевидным, что нам надо в этой сфере гораздо теснее, гораздо более системно сотрудничать", - сказал Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Он подчеркнул, что Россия "готова помогать Европе этот кризис преодолевать, но Европа должна признать и необходимость шагов с ее стороны".

Глава МИД РФ добавил, что Москва не приемлет обвинения в том, она несет ответственность за текущий кризис, необходимо говорить и об ответственности тех, кто не учел ни погодные условия, ни возможности внедрения альтернативных источников.

"Ну и конечно, не будем забывать, что когда "Северный поток 1", "Северный поток 2" строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования третьего Энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов Евросоюза", - сказал Лавров.

"Это стало одной из причин того, что и мощности "Северного потока 1" используются только на 50%, и то же самое будет с мощностями "Северного потока 2", как я понимаю, если все с его регистрацией и выдачей разрешений закончится успешно", - отметил он.

По словам Лаврова, Россия выступает за коллективную энергетическую безопасность Европы, однако для этого необходимо "выложить на стол" все озабоченности и факторы, которые являются причиной кризиса, и искать баланс интересов.