Лавров: Россия готова помогать Европе в условиях энергокризиса, но необходимы и шаги с той стороны

Россия готова помочь Европе преодолеть энергетический кризис, однако необходимы шаги и со стороны Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В нынешней ситуации резкого роста цен на углеводороды, особенно на природный газ, электроэнергию в странах ЕС, становится очевидным, что нам надо в этой сфере гораздо теснее, гораздо более системно сотрудничать", - сказал Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Он подчеркнул, что Россия "готова помогать Европе этот кризис преодолевать, но Европа должна признать и необходимость шагов с ее стороны".
Глава МИД РФ добавил, что Москва не приемлет обвинения в том, она несет ответственность за текущий кризис, необходимо говорить и об ответственности тех, кто не учел ни погодные условия, ни возможности внедрения альтернативных источников.
"Ну и конечно, не будем забывать, что когда "Северный поток 1", "Северный поток 2" строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования третьего Энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов Евросоюза", - сказал Лавров.
"Это стало одной из причин того, что и мощности "Северного потока 1" используются только на 50%, и то же самое будет с мощностями "Северного потока 2", как я понимаю, если все с его регистрацией и выдачей разрешений закончится успешно", - отметил он.
По словам Лаврова, Россия выступает за коллективную энергетическую безопасность Европы, однако для этого необходимо "выложить на стол" все озабоченности и факторы, которые являются причиной кризиса, и искать баланс интересов.
Баку, Тбилиси и Анкара усиливают взаимодействие в сфере таможни
Бесчеловечность и ангажированность замглавреда «Эхо Москвы» и другие «вывихи сознания» российских журналистов в вопросе Карабаха: новое разоблачение от VMedia
ANAMA получит 10 карет скорой помощи для операций по разминированию в Карабахе
Индия с 15 октября начнет выдавать туристические визы иностранным гражданам
"Евровидение" в 2022 году пройдет в Турине
В Кремле сочли присуждение Нобелевской премии мира высокой оценкой деятельности Муратова
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Лидеры России и Франции согласовывают даты очередного контакта на высшем уровне - Лавров
Россия готова сотрудничать с США, ЕС и НАТО по ситуации в Афганистане - Лавров
Польша, несмотря на споры с Брюсселем, не планирует покидать ЕС - премьер-министр
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
AccessBank – в пятерке самых популярных банков!
Студенты рассказали о стажировке в Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) запускает вклад «Авансовый» с доходностью до 10,4%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии