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ТЭК 08.10.2021 16:10

Россия не может быстро нарастить поставки газа в Европу без заключенных контрактов - Лавров

Россия должна сначала заключить контракты на поставки газа, поэтому не может быстро нарастить поставки газа в Европу без подписанных документов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для того чтобы быстро нарастить поставки газа, кстати сказать - это тоже фактор - сначала надо газ законтрактовать, это все-таки контрактная процедура, не спотовая, и добыть его надо, его нельзя добывать при отсутствии покупателей и маршрутов", - сказал Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, в этой ситуации необходимо избегать политизации и "думать о том, что наши реалии могут страдать от действий правительств и отдельных компаний на направлении энергоснабжения и энергобезопасности".

08.10.2021 12:48:28 MSK
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]