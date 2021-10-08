Россия не может быстро нарастить поставки газа в Европу без заключенных контрактов - Лавров

Россия должна сначала заключить контракты на поставки газа, поэтому не может быстро нарастить поставки газа в Европу без подписанных документов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для того чтобы быстро нарастить поставки газа, кстати сказать - это тоже фактор - сначала надо газ законтрактовать, это все-таки контрактная процедура, не спотовая, и добыть его надо, его нельзя добывать при отсутствии покупателей и маршрутов", - сказал Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, в этой ситуации необходимо избегать политизации и "думать о том, что наши реалии могут страдать от действий правительств и отдельных компаний на направлении энергоснабжения и энергобезопасности".

08.10.2021 12:48:28 MSK